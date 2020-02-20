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Автопарк краевой полиции пополнился новыми УАЗ «Патриот»

Главная Общество
Красноярск
10:00 20 Февраля 2020
общество, красноярск, полиция
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Красноярские полицейские получили 18 новых машин марки УАЗ «Патриот». Автомобили вручали торжественно на гарнизонном разводе на площади перед БКЗ. Они отправятся в 12 территориальных отделов органов внутренних дел Красноярского края.

«Патрульные автомобили оснащены средствами фиксации обстановки внутри и снаружи, радиостанциями, сигнальными громкоговорящими установками, а также укомплектованы специальными медицинскими укладками для оказания первой помощи пострадавшим», - отметили в пресс-службе региональной полиции.

Также силовики получили три снегоболотохода с высокой проходимостью, гусеничный снегоболотоход, вездеход ТРЭКОЛ и катер для несения службы в сложных погодных условиях.

Отметим, что в прошлом году для краевой полиции были приобретены 189 единиц транспорта и 8 единиц плавательных средств.

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