Автопарк краевой полиции пополнился новыми УАЗ «Патриот»

Красноярские полицейские получили 18 новых машин марки УАЗ «Патриот». Автомобили вручали торжественно на гарнизонном разводе на площади перед БКЗ. Они отправятся в 12 территориальных отделов органов внутренних дел Красноярского края.

«Патрульные автомобили оснащены средствами фиксации обстановки внутри и снаружи, радиостанциями, сигнальными громкоговорящими установками, а также укомплектованы специальными медицинскими укладками для оказания первой помощи пострадавшим», - отметили в пресс-службе региональной полиции.

Также силовики получили три снегоболотохода с высокой проходимостью, гусеничный снегоболотоход, вездеход ТРЭКОЛ и катер для несения службы в сложных погодных условиях.

Отметим, что в прошлом году для краевой полиции были приобретены 189 единиц транспорта и 8 единиц плавательных средств.