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В Красноярске изменится расписание электричек в праздники

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Красноярск
08:55 20 Февраля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В расписание движения пригородных поездов внесут изменения в праздничные дни. Так, в воскресенье, 23 февраля, электрички будут курсировать по графику субботы.

При этом отменяются электрички Боготол – Чернореченская (отправление со ст. Боготол в 13:06), Чернореченская – Боготол (отправление со ст. Чернореченская в 12:30), Красноярск – Мана – Красноярск (отправление со ст. Красноярск в 9:56, отправление со ст. Мана в 15:33), Красноярск – Камарчага – Красноярск (отправление со ст. Красноярск в 17:40, отправление со ст. Камарчага в 20:26).

В понедельник, 24 февраля, электропоезда поедут, как в воскресенье. Однако электрички Красноярск – Заозерная – Красноярск, Красноярск – Уяр – Красноярск все праздничные дни будут курсировать по обычному расписанию.

«В Абаканском регионе 24 февраля маршрут следования электропоезда Абакан – Курагино – Абакан (отправление со ст. Абакан в 8:10) будет продлен до станции Кошурниково. График движения других пригородных поездов, курсирующих в Хакасии, не изменится. Электропоезда Решоты – Чунояр и Ачинск – Лесосибирск в Красноярском крае также будут курсировать по обычному расписанию», - сообщили в пресс-службе КрасЖД. 

Добавим, что на самых востребованных направлениях в праздничные дни увеличат количество вагонов с 4 до 6-8.

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