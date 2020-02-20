Вылеты из Красноярска в Китай приостановлены до 1 марта

Полетная программа из Красноярска в Китай приостановлена до 1 марта. Ранее туроператоры отменили чартеры до 17 февраля, но теперь график полетов претерпел очередные изменения. Директор турфирмы «Манго» Василий Федюнин не исключает, что срок ограничений продлят снова.

«Я считаю, что вылеты отодвигаются на недолгий срок по той причине, что если туроператоры отменят полеты сразу на месяц-два, то это очень плачевно может сказаться на финансовом состоянии компании. Ведь сначала им пришлось отказаться от целого ряда рейсов до 17 февраля и возвращать туристам каким-то образом деньги за путевки и билеты. Когда подошел срок в Китае ситуация не изменилась, пришлось продлить еще», - сообщил Федюнин радио «Красноярск-Главный».

Напомним, Ростуризм рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай из-за стремительного распространения коронавируса. С 20 февраля приостановлен въезд на территорию России граждан КНР. Число жертв коронавируса превысило 2 тысячи человек.