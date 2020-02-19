Красноярцев предупредили о сильном ветре

В четверг, 20 февраля, в центральных и южных районах Красноярского края поднимется сильный юго-западный ветер. Его порывы достигнут 15-20 м/с, сообщают синоптики Среднесибирского УГМС.

«Облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура воздуха ночью -5...-7°C, днем -1...-3°C. На дорогах гололедица», - предупредили метеорологи.

По данным краевых спасателей, переменчивая погода зимой приводит к увеличению аварий на дорогах. Статистика по ДТП удручающая - с начала года помощь сотрудников МЧС на трассах понадобилась почти 100 раз, в ДТП погибли 15 человек, 113 пострадали.

Водителей и пешеходов просят соблюдать осторожность, особенно при сильном снеге и ветре.