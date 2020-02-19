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Красноярцев предупредили о сильном ветре

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Красноярск
14:44 19 Февраля 2020
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В четверг, 20 февраля, в центральных и южных районах Красноярского края поднимется сильный юго-западный ветер. Его порывы достигнут 15-20 м/с, сообщают синоптики Среднесибирского УГМС. 

«Облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура воздуха ночью -5...-7°C, днем -1...-3°C. На дорогах гололедица», - предупредили метеорологи. 

По данным краевых спасателей, переменчивая погода зимой приводит к увеличению аварий на дорогах. Статистика по ДТП удручающая - с начала года помощь сотрудников МЧС на трассах понадобилась почти 100 раз, в ДТП погибли 15 человек, 113 пострадали.

Водителей и пешеходов просят соблюдать осторожность, особенно при сильном снеге и ветре. 

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