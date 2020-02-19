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Новые пешеходные мосты появятся в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
13:21 19 Февраля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Мэрия Красноярска поделилась планами по строительству дорог и пешеходных мостов в 2020 году. 

Так, в городе возведут пешеходный мост через ул. Волочаевскую - мост обеспечит пешеходную доступность школы №73 со стороны ул. Дачной. Сейчас администрация ищет подрядчиков для второго этапа работ. 

В этом году власти собираются разработать проекты переходов через ул. Калинина - эстакада должна расположиться в районе дома №177. Решено поставить новый виадук на ул. Семафорной, где несколько лет назад произошла авария - мост был разрушен. На строительство объекта выделят 200 млн рублей. 

«При выделении  краевой субсидии в этом году начнется строительство пешеходного перехода через ул. Карла Маркса, который соединит Красноярскую краевую филармонию и музейный центр «Площадь Мира»», - рассказали в мэрии. 

Планы по строительству дорог в 2020 году остались прежними. Это новые участки вокруг 10-го микрорайона Солонцы-2 и в 6-м микрорайоне Солнечного, дороги в границах ул. Гриболевская - ул. Черемуховая, а также магистрали от пересечения ул. Промысловая и ул. П. Подзолкова и новая дорога по ул. М. Залки

Напомним, в 2020 году на ремонт и реконструкцию магистралей в Красноярске в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» выделят миллиард рублей.

 

 

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