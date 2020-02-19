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В Красноярске бушует эпидемия гриппа

Главная Общество
Красноярск
11:34 19 Февраля 2020
общество, красноярск, грипп
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске продолжается эпидемия гриппа - за последнюю неделю в больницы города с симптомами простуды обратились 9164 человека. Такие данные приводят в Роспотребнадзоре. 

«Показатель заболеваемости составил 78,7 на 10 тысяч человек, что ниже контрольного уровня на 2,6% с превышением эпидемического порога среди взрослого населения на 28,1%.

По краю количество заболевших почти в два раза больше - 15503 человека. Пока критический порог не превышен, однако в регионе все равно регистрируется эпидемический подъем заболеваемости. 

 

«На территории Красноярского края преимущественно циркулировали вирусы гриппозной этиологии: вирусы гриппа типа A (H1N1) pdm09, типа В, а также вирусы гриппа типа A (H3N2). Достаточно активно продолжают циркулировать вирусы не гриппозной этиологии», - заявили в ведомстве. 

Красноярцам советуют пользоваться медицинскими масками в общественных местах, чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку. 

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