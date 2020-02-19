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Скульпторы представили макеты памятников героям авиатрассы «Аляска-Сибирь»

Главная Общество
Красноярск
09:35 19 Февраля 2020
общество, красноярск, память
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске представлены макеты памятников героям авиатрассы «Аляска-Сибирь». Свои работы на конкурс выдвинули скульпторы из Красноярска, Москвы, Магадана и Минска, сообщает пресс-служба красноярского краевого отделения РГО.

Главное требование к работам – рассказать будущим поколениям о героизме и самоотверженности участков «АлСиба» - перегонщиков самолетов, железнодорожников и сотрудников транспортных военных комендатур, наземного персонала и работников тыла, а также специалистов, которые обеспечивали строительство аэродромов и работу авиатрассы.

Напомним, по авиатрассе «Аляска-Сибирь» в 1942–1945 годы по программе ленд-лиза в Россию поставлялись американские военные самолеты. Через Аляску, Чукотку и Сибирь технику направляли в зоны боевых действий.

В Красноярске осуществлялся ремонт самолетов и обучение летного состава. Установить памятник героям «АлСиба» планируют возле бывшего аэропорта на ул. Аэровокзальной. Кроме того, в этом году состоится кругосветный перелет по знаменитой авиатрассе. 

Фото: РГО

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