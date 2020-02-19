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Красноярские дорожники выполнят масштабный ремонт пригородах трасс

Главная Общество
Красноярск
09:15 19 Февраля 2020
общество, красноярск, ремонт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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На пригородных трассах в Емельяновском районе в предстоящем дорожном сезоне запланированы масштабные ремонты. По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в порядок приведут девять участков магистралей.

Так, на двух отрезках трассы от Енисейского тракта до Солонцов восстановят асфальт и водопропускную систему, заменят остановку. Кроме того, запланированы работы на двух участках дороги Емельяново – Частоостровское.

«Ремонт отрезка с 7 по 18,7 км трассы Емельяново - Частоостровское рассчитан на два года. Это достаточно протяженный объект. В текущем году мы отремонтируем 6,5 км дорожного покрытия, в 2021-ом - 5,2 км», - отметил руководитель «КрУДора» Андрей Журавлев.

Заменят асфальт и отремонтируют водопропускную систему на трассе Элита - Арейское - ст. Кача. Дорожное покрытие восстановят и на подъездах к садоводческим обществам «Строитель» и «Сад-2» - это дорога Бугачево – Пугачево.

Также дорожники отремонтируют более 2,5 км трассы Таскино – Устюг – Гаревое, а на дороге Красноярск – Енисейск благоустроят остановку «Таскино».

На подъезде к поселку Кедровый приведут в порядок участок, протяженностью около 4 км. Ремонт этих объектов должен завершиться до конца 2020 года.

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