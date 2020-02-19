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В Красноярске вошли в моду торжественные регистрации новорожденных

Главная Общество
Красноярск
08:30 19 Февраля 2020
общество, красноярск, дети
Автор: Sibnovosti.ru
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В красноярских ЗАГСах новорожденным вручают свидетельства о рождении в торжественной обстановке. Церемонии стали пользоваться популярностью среди молодых родителей. Первый документ дети получают в присутствии родных и близких под детские мелодии.

«Происходит это в красивом регистрационном зале. У нас для этого есть малый зал, мы зовем его «Зал малютки». Там под музыку - красивые детские мелодии, родители входят в зал, присаживаются, держат на руках ребенка. Специалисты отдела в торжественной форме поздравляют родителей, рассказывают им немного о выбранном имени ребенка. Многие хотят, чтобы специалисты рассказали, что ребенка назвали в честь дедушки. А дедушка, допустим, герой», - рассказала радио «Красноярск-Главный» руководитель Дома семейных торжеств Инна Ерошина.

Добавим, что церемония бесплатная. На нее необходимо записаться заранее в ЗАГСе по месту жительства.

Фото © Fotolia/ rufous

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