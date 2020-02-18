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Автобус №80 в Красноярске изменит маршрут

Главная Общество
Красноярск
16:00 18 Февраля 2020
общество, красноярск, автобус
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске с 10 марта изменится схема движения автобуса №80. Теперь пассажиры смогут доехать до микрорайона Тихие зори, где сделают остановочный пункт. Об этом сообщили в департаменте транспорта. 

Так, при движении в сторону четвертого моста автобусы №80 будут двигаться через ул. 60 лет Октября, пер. Медицинский, ул. Свердловская и мкрн. «Тихие зори». По просьбам горожан решено добавить в маршрут новые остановки: «Станция Енисей», «Красфарма (ул. Свердловская)», «ул. Свердловская, 73», «Магазин», «Платинум-Арена». 

Обратно красноярцы смогут уехать по маршруту: Николаевский мост – ул. Свердловская – пер. Кривоколенный – ул. 60 лет Октября и далее по прежней схеме движения.

Напомним, к Универсиаде в новом микрорайоне у «Платинум Арены» была построена платформа «Городской электрички». 

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