Автобус №80 в Красноярске изменит маршрут

В Красноярске с 10 марта изменится схема движения автобуса №80. Теперь пассажиры смогут доехать до микрорайона Тихие зори, где сделают остановочный пункт. Об этом сообщили в департаменте транспорта.

Так, при движении в сторону четвертого моста автобусы №80 будут двигаться через ул. 60 лет Октября, пер. Медицинский, ул. Свердловская и мкрн. «Тихие зори». По просьбам горожан решено добавить в маршрут новые остановки: «Станция Енисей», «Красфарма (ул. Свердловская)», «ул. Свердловская, 73», «Магазин», «Платинум-Арена».

Обратно красноярцы смогут уехать по маршруту: Николаевский мост – ул. Свердловская – пер. Кривоколенный – ул. 60 лет Октября и далее по прежней схеме движения.

Напомним, к Универсиаде в новом микрорайоне у «Платинум Арены» была построена платформа «Городской электрички».