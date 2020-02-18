18 февраля
Красноярск
погода -3 °C
63.31
 
€ 68.62
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске учитель воссоздает персонажей книг с помощью одежды

Главная Общество
Красноярск
14:10 18 Февраля 2020
общество, обучение, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

Учитель русского языка и литературы гимназии № 10 Елена Пастарнакова придумала новую методику для уроков. Она оживляет героев произведений с помощью белой одежды и проектора, рассказали в мэрии. 

«Благодаря специальной программе можно нарисовать любое изображение, например, костюмы героев литературных произведений из разных эпох. Человек встает перед проектором в любой белой одежде и на нее «наносится» цветное изображение. Такой прием используется в театральной мастерской, а учитель применяет его на уроках», - рассказали в администрации. 

Учительница убеждена, что так дети лучше усваивают материал и погружаются в произведение. 

На уроках ученики стараются визуализировать прочитанное  - они рисуют, слушают музыку и даже собирают объемные фигуры из бумаги. Школьники таким образом развивают интеллект, учатся понимать себя и окружающих.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Мэрию обязали избавиться от опасного моста в Ветлужанке

Мэрию обязали избавиться от опасного моста в Ветлужанке

18 Февраля 2020 г.
Объект находится в аварийном состоянии
Новости Красноярска: Красноярцы стали чаще жаловаться на кражу денег с карт и счетов

Красноярцы стали чаще жаловаться на кражу денег с карт и счетов

18 Февраля 2020 г.
Количество обращений увеличилось почти в два раза
Новости Красноярска: Услуги налоговой службы станут доступны в красноярских МФЦ

Услуги налоговой службы станут доступны в красноярских МФЦ

18 Февраля 2020 г.
В 35 территориях упразднят районные инспекции
Новости Красноярска: В Железнодорожном районе Красноярска создадут сквер с альпийскими горками

В Железнодорожном районе Красноярска создадут сквер с альпийскими горками

18 Февраля 2020 г.
Планируют благоустроить три территории
Новости Красноярска: Из Красноярска запустили рейсы в Ноябрьск

Из Красноярска запустили рейсы в Ноябрьск

17 Февраля 2020 г.
Полеты будут выполняться еженедельно по вторникам и четвергам
Новости Красноярска: Рейтинг регионов: Красноярский край почти в два раза хуже Москвы по качеству жизни

Рейтинг регионов: Красноярский край почти в два раза хуже Москвы по качеству жизни

17 Февраля 2020 г.
Учитывались 70 показателей
Новости компаний
13/02
Для работников Красноярского цементного завода организовано обучение по охране труда без отрыва от производства
06/02
МегаФон расширил сеть 4G в Красноярском крае
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Машина слетела с Копыловского моста в Красноярске

Машина слетела с Копыловского моста в Красноярске

13 Февраля 2020 г.
Ее занесло на скользкой дороге
Новости Красноярска: Красноярцам обещают аномально холодный март

Красноярцам обещают аномально холодный март

13 Февраля 2020 г.
Синоптики прогнозируют 30-градусные морозы
Новости Красноярска: Красноярский «Енисей» уступил сборной России в Кубке ФНЛ

Красноярский «Енисей» уступил сборной России в Кубке ФНЛ

15 Февраля 2020 г.
Турнир стартовал на Кипре
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19