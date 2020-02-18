В Красноярске учитель воссоздает персонажей книг с помощью одежды

Учитель русского языка и литературы гимназии № 10 Елена Пастарнакова придумала новую методику для уроков. Она оживляет героев произведений с помощью белой одежды и проектора, рассказали в мэрии.

«Благодаря специальной программе можно нарисовать любое изображение, например, костюмы героев литературных произведений из разных эпох. Человек встает перед проектором в любой белой одежде и на нее «наносится» цветное изображение. Такой прием используется в театральной мастерской, а учитель применяет его на уроках», - рассказали в администрации.

Учительница убеждена, что так дети лучше усваивают материал и погружаются в произведение.

На уроках ученики стараются визуализировать прочитанное - они рисуют, слушают музыку и даже собирают объемные фигуры из бумаги. Школьники таким образом развивают интеллект, учатся понимать себя и окружающих.