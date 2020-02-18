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Мэрию обязали избавиться от опасного моста в Ветлужанке

Главная Общество
Красноярск
13:29 18 Февраля 2020
общество, красноярск, прокуратура
Автор: Sibnovosti.ru
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Аварийный пешеходный мост в микрорайоне Ветлужанка заинтересовал прокуратуру - местные жители ежедневно пользуются переправой на свой страх и риск. Переход через ручей Серебряный - единственный удобный способ добраться до ул. Елены Стасовой пешком. Однако объект действительно может обрушиться в любой момент, конструкции моста шатаются, а фундамент у переправы фактически отсутствует, рассказали в надзорном ведомстве. 

Ответственных за переправу найти было трудно - мост в перечень объектов, подлежащих ремонту за счет бюджетных средств не включен, в реестре муниципальной собственности не значится. В прошлом году в администрацию Октябрьского района обращался директор управляющей компании, желающий отремонтировать эстакаду, но он получил отказ. 

«При этом администрацией Октябрьского района в соответствии с полномочиями меры по ограничению доступа на объект не приняты, мероприятия по организации сноса временного сооружения также не проводились», - рассказали в надзорном ведомстве. 

Главе района Геннадию Гартману прокуратура внесла представление - оно сейчас находится на рассмотрении.

Фото: А. Глисков /  Facebook 

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