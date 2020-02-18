Красноярцы стали чаще жаловаться на кражу денег с карт и счетов

Жители края стали чаще жаловаться на кибермошенников. Такие данные приводят в красноярском отделении Банка России.

Так, в 2019 году количество обращений от горожан увеличилось на 41%, всего поступило полсотни жалоб на кражу денег с лицевых счетов и банковских карт.

«В основном злоумышленники используют методы социальной инженерии, когда обманом пытаются узнать у клиентов банков конфиденциальные данные или вынуждают совершить перевод в их пользу. Мошенники могут представляться сотрудниками безопасности банков, убеждая граждан в том, что была зафиксирована попытка несанкционированного списания денег с их счета», - рассказали в Банке России.

По данным регулятора, жители края чаще всего сами раскрывают персональные данные. Настоящие сотрудники банков никогда не будут спрашивать о сроке действия карты, CVV, CVC-кодах.

Чаще всего мошенники звонят утром или вечером - они пытаются вывести людей из эмоционального равновесия, заставив нервничать.