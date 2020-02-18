18 февраля
Красноярск
погода -3 °C
63.31
 
€ 68.62
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярцы стали чаще жаловаться на кражу денег с карт и счетов

Главная Общество
Красноярск
12:46 18 Февраля 2020
общество, финансы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Жители края стали чаще жаловаться на кибермошенников. Такие данные приводят в красноярском отделении Банка России.

Так, в 2019 году количество обращений от горожан увеличилось на 41%, всего поступило полсотни жалоб на кражу денег с лицевых счетов и банковских карт. 

«В основном злоумышленники используют методы социальной инженерии, когда обманом пытаются узнать у клиентов банков конфиденциальные данные или вынуждают совершить перевод в их пользу. Мошенники могут представляться сотрудниками безопасности банков, убеждая граждан в том, что была зафиксирована попытка несанкционированного списания денег с их счета», - рассказали в Банке России. 

По данным регулятора, жители края чаще всего сами раскрывают персональные данные. Настоящие сотрудники банков никогда не будут спрашивать о сроке действия карты, CVV, CVC-кодах. 

Чаще всего мошенники звонят утром или вечером - они пытаются вывести людей из эмоционального равновесия, заставив нервничать. 

«В случае хищения денег с карты об этом необходимо сообщить в банк не позднее следующего дня после случившегося. Банк обязан вернуть деньги, если клиент не нарушил условия договора и не раскрыл конфиденциальные данные. Также необходимо обратиться в правоохранительные органы», - отмечают финансовые эксперты. 

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Услуги налоговой службы станут доступны в красноярских МФЦ

Услуги налоговой службы станут доступны в красноярских МФЦ

18 Февраля 2020 г.
В 35 территориях упразднят районные инспекции
Новости Красноярска: В Железнодорожном районе Красноярска создадут сквер с альпийскими горками

В Железнодорожном районе Красноярска создадут сквер с альпийскими горками

18 Февраля 2020 г.
Планируют благоустроить три территории
Новости Красноярска: Из Красноярска запустили рейсы в Ноябрьск

Из Красноярска запустили рейсы в Ноябрьск

17 Февраля 2020 г.
Полеты будут выполняться еженедельно по вторникам и четвергам
Новости Красноярска: Рейтинг регионов: Красноярский край почти в два раза хуже Москвы по качеству жизни

Рейтинг регионов: Красноярский край почти в два раза хуже Москвы по качеству жизни

17 Февраля 2020 г.
Учитывались 70 показателей
Новости Красноярска: В Красноярске растет спрос на плотников и сварщиков

В Красноярске растет спрос на плотников и сварщиков

17 Февраля 2020 г.
Самой популярной профессией остается водитель
Новости Красноярска: Ачинское дизельное топливо получило «путевку» на международный конкурс

Ачинское дизельное топливо получило «путевку» на международный конкурс

17 Февраля 2020 г.
Продукт АНПЗ набрал максимально возможные в своей категории баллы
Новости компаний
13/02
Для работников Красноярского цементного завода организовано обучение по охране труда без отрыва от производства
06/02
МегаФон расширил сеть 4G в Красноярском крае
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярцам обещают аномально холодный март

Красноярцам обещают аномально холодный март

13 Февраля 2020 г.
Синоптики прогнозируют 30-градусные морозы
Новости Красноярска: Красноярский «Енисей» уступил сборной России в Кубке ФНЛ

Красноярский «Енисей» уступил сборной России в Кубке ФНЛ

15 Февраля 2020 г.
Турнир стартовал на Кипре
Новости Красноярска: Переменчивая погода ждет красноярцев в середине февраля

Переменчивая погода ждет красноярцев в середине февраля

16 Февраля 2020 г.
Температуры будут колебаться
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19