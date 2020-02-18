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Услуги налоговой службы станут доступны в красноярских МФЦ

Главная Общество
Красноярск
09:35 18 Февраля 2020
общество, услуги
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Жители Красноярского края смогут получать услуги налоговой службы через многофункциональные центры. До конца 2021 года в 35 территориях региона упразднят районные инспекции ФНС в связи с переводом части госуслуг в цифровой формат. При этом межрайонные инспекции, объединяющие несколько территорий, сохранятся.

«Люди не должны почувствовать разницу в качестве предоставления услуг. Для этого мы предусматриваем дополнительное обучение сотрудников МФЦ и обеспечение их программными продуктами. Кроме того, мы намерены расширить перечень консультационных услуг, включив в него взаимодействие населения с «личными кабинетами налогоплательщиков» на площадках МФЦ», - пояснил министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор Васильев.

В списке территорий, где услуги ФНС будут доступны через многофункциональные центры, Бирилюсский, Большемуртинский, Ермаковский, Нижнеингашский, Пировский, Тасеевский и Туруханский районы. Там переход на новую систему завершится до 1 июня. В остальных территориях изменения вступят в силу позднее.

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