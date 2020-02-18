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В Железнодорожном районе Красноярска создадут сквер с альпийскими горками

Главная Общество
Красноярск
08:30 18 Февраля 2020
общество, красноярск, благоустройство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Железнодорожном районе Красноярска городские власти планируют благоустроить три общественных пространства в этом сезоне. Сквер, площадью с половину футбольного поля, появится на пустыре по ул. Железнодорожников, 10. Там обустроят детский городок, установят освещение и лавочки. В центре сквера высадят большую ель, которую будут наряжать на Новый год.

Небольшой сквер появится на ул. Маерчака, 31. Там установят фонари, урны, обустроят пешеходные дорожки.

В сквере на ул. Заводская, 2-2А сформируют альпийские горки и благоустроят зоны для отдыха у реки, сообщили в пресс-службе администрации Железнодорожного района.

Все работы будут выполнены в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Всего по городу в этом году благоустроят 20 территорий.

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