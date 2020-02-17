Из Красноярска запустили рейсы в Ноябрьск

Авиакомпания «КрасАвиа» открыла рейс из Красноярска в Ноябрьск, возобновив тем самым полетную программу в Ямало-Немецкий автономный округ.

Пассажиры смогут улететь по новому направлению по вторникам и четвергам на самолетах Ан-24/26. Рейс является субсидированным, цена билета стартует от 4600 до 8800 рублей.

По данным авиакомпании, данная полетная программа подходит для вахтовиков и трансферных пассажиров.

«Время полета между Красноярском и Ноябрьском составляет около четырех часов. Чтобы проехать по такому же маршруту на автомобиле, нужно преодолеть расстояние порядка трех тысяч километров», - рассказали представители авиакомпании.

Напомним, в январе авиакомпания открыла полеты из Красноярска в Таксимо (республика Бурятия).

Фото: КрасАвиа