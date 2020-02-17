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Из Красноярска запустили рейсы в Ноябрьск

Главная Общество
Красноярск
17:06 17 Февраля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Авиакомпания «КрасАвиа» открыла рейс из Красноярска в Ноябрьск, возобновив тем самым полетную программу в Ямало-Немецкий автономный округ. 

Пассажиры смогут улететь по новому направлению по вторникам и четвергам на самолетах Ан-24/26. Рейс является субсидированным, цена билета стартует от 4600 до 8800 рублей. 

По данным авиакомпании, данная полетная программа подходит для вахтовиков и трансферных пассажиров. 

«Время полета между Красноярском и Ноябрьском составляет около четырех часов. Чтобы проехать по такому же маршруту на автомобиле, нужно преодолеть расстояние порядка трех тысяч километров», - рассказали представители авиакомпании.  

Напомним, в январе авиакомпания открыла полеты из Красноярска в Таксимо (республика Бурятия). 

Фото: КрасАвиа

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