17 февраля
Красноярск
погода -5 °C
63.45
 
€ 68.77
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Рейтинг регионов: Красноярский край почти в два раза хуже Москвы по качеству жизни

Главная Общество
Красноярск
15:39 17 Февраля 2020
общество, красноярск, рейтинг
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Красноярский край оказался на 38-м месте в рейтинге регионов России по качеству жизни. Инфографику составили аналитики РИА «Рейтинга» по итогам 2019 года.  

На первом месте, как и в последние несколько лет, оказалась Москва. Вторую и третью строчки занимают Санкт-Петербург и Московская область. У столицы 79,2 балла из 100 возможных, у Красноярского края - 46,7 балла. Несмотря на то, что столица для сибирского региона в этом рейтинге пока остается недосягаемой, край постепенно улучшает свои позиции. Например, еще в 2018 году он занимал 45-е место. 

«Рейтинг качества жизни населения в российских регионах строился на основе комплексного учета 70 показателей, фиксирующих фактическое состояние аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере: уровень социально-экономического развития, доходы жителей, уровень безработицы и др. На их основе был рассчитан рейтинговый балл», - рассказали эксперты об исследовании. 

Добавим, что антилидерами по итогам 2019 года стали Тыва и Ка­ра­ча­е­во-Че­р­ке­с­с­кая Ре­с­пу­б­ли­ка. 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске растет спрос на плотников и сварщиков

В Красноярске растет спрос на плотников и сварщиков

17 Февраля 2020 г.
Самой популярной профессией остается водитель
Новости Красноярска: Ачинское дизельное топливо получило «путевку» на международный конкурс

Ачинское дизельное топливо получило «путевку» на международный конкурс

17 Февраля 2020 г.
Продукт АНПЗ набрал максимально возможные в своей категории баллы
Новости Красноярска: В Красноярске запрещен разворот на ул. Дубровинского в районе Николаевского моста

В Красноярске запрещен разворот на ул. Дубровинского в районе Николаевского моста

17 Февраля 2020 г.
Дорожники установили соответствующий знак
Новости Красноярска: Красноярцы выбрали место под новый ЗАГС

Красноярцы выбрали место под новый ЗАГС

16 Февраля 2020 г.
Он появится на правом берегу города
Новости Красноярска: ФАС проверяет красноярские аптеки из-за повышения цен на медицинские маски

ФАС проверяет красноярские аптеки из-за повышения цен на медицинские маски

16 Февраля 2020 г.
Антимонопольщики заинтересовались несколькими сетями
Новости Красноярска: В центре Красноярска на сутки поменяется схема движения

В центре Красноярска на сутки поменяется схема движения

16 Февраля 2020 г.
Некоторые участки перекроют
Новости компаний
13/02
Для работников Красноярского цементного завода организовано обучение по охране труда без отрыва от производства
06/02
МегаФон расширил сеть 4G в Красноярском крае
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Зеленой Роще стая бродячих собак напала на ребенка

В Зеленой Роще стая бродячих собак напала на ребенка

12 Февраля 2020 г.
От рваных ран мальчика спасла верхняя одежда
Новости Красноярска: Красноярцам обещают аномально холодный март

Красноярцам обещают аномально холодный март

13 Февраля 2020 г.
Синоптики прогнозируют 30-градусные морозы
Новости Красноярска: Красноярский «Енисей» уступил сборной России в Кубке ФНЛ

Красноярский «Енисей» уступил сборной России в Кубке ФНЛ

15 Февраля 2020 г.
Турнир стартовал на Кипре
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19