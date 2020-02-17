Рейтинг регионов: Красноярский край почти в два раза хуже Москвы по качеству жизни

Красноярский край оказался на 38-м месте в рейтинге регионов России по качеству жизни. Инфографику составили аналитики РИА «Рейтинга» по итогам 2019 года.

На первом месте, как и в последние несколько лет, оказалась Москва. Вторую и третью строчки занимают Санкт-Петербург и Московская область. У столицы 79,2 балла из 100 возможных, у Красноярского края - 46,7 балла. Несмотря на то, что столица для сибирского региона в этом рейтинге пока остается недосягаемой, край постепенно улучшает свои позиции. Например, еще в 2018 году он занимал 45-е место.

«Рейтинг качества жизни населения в российских регионах строился на основе комплексного учета 70 показателей, фиксирующих фактическое состояние аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере: уровень социально-экономического развития, доходы жителей, уровень безработицы и др. На их основе был рассчитан рейтинговый балл», - рассказали эксперты об исследовании.

Добавим, что антилидерами по итогам 2019 года стали Тыва и Ка­ра­ча­е­во-Че­р­ке­с­с­кая Ре­с­пу­б­ли­ка.