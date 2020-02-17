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В Красноярске растет спрос на плотников и сварщиков

Главная Общество
Красноярск
12:54 17 Февраля 2020
общество, красноярск, работа
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярском кране назвали самые востребованные вакансии. Так, по данным региональной службы занятости, для жителей доступно более 50 тысяч предложений на рынке труда. Чаще всего работодатели ищут сотрудников для сфер строительства, промышленности, здравоохранения и образования. 

«В топ профессий, по итогам прошлого года, вошли: машинисты, операторы, каменщики, учителя, фельдшеры, воспитали детского сада, медицинские сестры и бухгалтеры», - пояснили в региональной службе занятости. 

Список самых востребованных возглавила профессия водителя - более 190 тысяч предложений по всему краю. Шофером можно устроиться в Красноярске, Железногорске, Северо-Енисейске и Ачинске. 

В Красноярске резко возросла потребность в рабочих, на 60% поднялся спрос на слесарей, облицовщиков, сварщиков, плотников и маляров. 

Нередко в Красноярском крае в прошлом году требовались менеджеры - в банке вакансий было около 6,5 тысяч предложений. 

Отметим, что в крупных городах края растет потребность в медработниках. 

«Фельдшеров стало требоваться в два раза больше – 2,7 тысячи, врачей на 24% – 3,8 тысячи и медицинских сестер на 22% – 2,6 тысячи», - пояснили в службе занятости. 

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