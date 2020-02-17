17 февраля
Красноярск
погода -13 °C
63.45
 
€ 68.77
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Ачинское дизельное топливо получило «путевку» на международный конкурс

Главная Общество
Красноярск
11:06 17 Февраля 2020
нефть, топливо и азс, топливо, конкурс, предприятие
версия для печати Ico_print

Топливо дизельное ЕВРО, зимнее, класса 2, экологического класса 5 (ДТ-З-К5), выпускаемое Ачинским НПЗ по ГОСТ 32511-2013, получило золотую медаль отборочного этапа международного конкурса «Лучшие товары и услуги–ГЕММА-2019» в регионе «Сибирь».

В ходе документальной проверки и анализа образца топлива продукт АНПЗ набрал максимально возможные в своей категории 55 баллов и продолжит участие в следующих этапах конкурса.

- Зимнее дизельное топливо – один из самых востребованных в продуктовой линейке завода, - отмечает главный инженер Алексей Прошкин. – В соответствии с требованиями рынка мы в прошлом году реализовали ряд технических мероприятий, что позволило с октября 2019 года значительно превысить среднемесячные объемы его выработки.

Отличаясь высокими эксплуатационными показателями, дизтоплива АНПЗ имеют и высокие экологические характеристики. Они отвечают требованиям самого жесткого из действующих – 5 экологическому классу.

Напомним, это не первая награда в области качества, которой удостоились моторные топлива Ачинского НПЗ. Дизтоплива всех марок сезонности, а также бензины АИ-92-К5 и АИ-95-К5 входят в число победителей всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Предприятие постоянное расширяет линейку выпускаемой продукции за счет топлив с улучшенными экологическими показателями. Так, с февраля 2020 года Ачинский НПЗ начал выпуск судового топлива низкосернистого топлива RMLS 40. Этот вид топлива отличается улучшенными экологическими показателями (содержание серы до 0,5%), что соответствует требованиям Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов и будет способствовать минимизации воздействия транспорта на окружающую среду.

Фото: Ачинский НПЗ
По материалам Ачинского НПЗ

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске запрещен разворот на ул. Дубровинского в районе Николаевского моста

В Красноярске запрещен разворот на ул. Дубровинского в районе Николаевского моста

17 Февраля 2020 г.
Дорожники установили соответствующий знак
Новости Красноярска: Красноярцы выбрали место под новый ЗАГС

Красноярцы выбрали место под новый ЗАГС

16 Февраля 2020 г.
Он появится на правом берегу города
Новости Красноярска: ФАС проверяет красноярские аптеки из-за повышения цен на медицинские маски

ФАС проверяет красноярские аптеки из-за повышения цен на медицинские маски

16 Февраля 2020 г.
Антимонопольщики заинтересовались несколькими сетями
Новости Красноярска: В центре Красноярска на сутки поменяется схема движения

В центре Красноярска на сутки поменяется схема движения

16 Февраля 2020 г.
Некоторые участки перекроют
Новости Красноярска: Переменчивая погода ждет красноярцев в середине февраля

Переменчивая погода ждет красноярцев в середине февраля

16 Февраля 2020 г.
Температуры будут колебаться
Новости Красноярска: У красноярца Евгения Устюгова забирают золотую олимпийскую медаль

У красноярца Евгения Устюгова забирают золотую олимпийскую медаль

15 Февраля 2020 г.
Бывший спортсмен уличен в применении допинга в 2013-2014 годы
Новости компаний
13/02
Для работников Красноярского цементного завода организовано обучение по охране труда без отрыва от производства
06/02
МегаФон расширил сеть 4G в Красноярском крае
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Зеленой Роще стая бродячих собак напала на ребенка

В Зеленой Роще стая бродячих собак напала на ребенка

12 Февраля 2020 г.
От рваных ран мальчика спасла верхняя одежда
Новости Красноярска: Красноярский «Енисей» уступил сборной России в Кубке ФНЛ

Красноярский «Енисей» уступил сборной России в Кубке ФНЛ

15 Февраля 2020 г.
Турнир стартовал на Кипре
Новости Красноярска: Прокурор Березовского района арестован за взятку

Прокурор Березовского района арестован за взятку

14 Февраля 2020 г.
В надзорном ведомстве он работает с 2017 года
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19