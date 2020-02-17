Ачинское дизельное топливо получило «путевку» на международный конкурс

Топливо дизельное ЕВРО, зимнее, класса 2, экологического класса 5 (ДТ-З-К5), выпускаемое Ачинским НПЗ по ГОСТ 32511-2013, получило золотую медаль отборочного этапа международного конкурса «Лучшие товары и услуги–ГЕММА-2019» в регионе «Сибирь».

В ходе документальной проверки и анализа образца топлива продукт АНПЗ набрал максимально возможные в своей категории 55 баллов и продолжит участие в следующих этапах конкурса.

- Зимнее дизельное топливо – один из самых востребованных в продуктовой линейке завода, - отмечает главный инженер Алексей Прошкин. – В соответствии с требованиями рынка мы в прошлом году реализовали ряд технических мероприятий, что позволило с октября 2019 года значительно превысить среднемесячные объемы его выработки.

Отличаясь высокими эксплуатационными показателями, дизтоплива АНПЗ имеют и высокие экологические характеристики. Они отвечают требованиям самого жесткого из действующих – 5 экологическому классу.

Напомним, это не первая награда в области качества, которой удостоились моторные топлива Ачинского НПЗ. Дизтоплива всех марок сезонности, а также бензины АИ-92-К5 и АИ-95-К5 входят в число победителей всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Предприятие постоянное расширяет линейку выпускаемой продукции за счет топлив с улучшенными экологическими показателями. Так, с февраля 2020 года Ачинский НПЗ начал выпуск судового топлива низкосернистого топлива RMLS 40. Этот вид топлива отличается улучшенными экологическими показателями (содержание серы до 0,5%), что соответствует требованиям Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов и будет способствовать минимизации воздействия транспорта на окружающую среду.

Фото: Ачинский НПЗ

По материалам Ачинского НПЗ