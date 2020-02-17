В Красноярске запрещен разворот на ул. Дубровинского в районе Николаевского моста

В выходные в Красноярске изменили схему движения на ул. Дубровинского. Знак «Разворот запрещен» появился вблизи Николаевского моста, в районе дома 29А по ул. Ломоносова.

Теперь автомобилисты не смогут развернуться при движении с ул. Дубровинского в сторону ул. Декабристов. Изменения будут действовать постоянно.

«Такое решение было принято в рамках исполнения предписания, выданного отделом ГИБДД, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, а также исключения дорожно-транспортных происшествий», - пояснили в пресс-службе городской администрации.

Добавим, что с 7 марта изменится схема движения на перекрестке ул. Ленина и Вейнбаума. «Главной дорогой» станет Вейнбаума. Водителям необходимо учитывать этот момент при отключении светофоров,.