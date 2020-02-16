Красноярцы выбрали место под новый ЗАГС

В Красноярске подвели итоги голосования по выбору места под новый ЗАГС. Горожанам предложили два живописных варианта для будущего Дворца бракосочетания. Это участок в Академгородке, расположенный западнее Храма Новомучеников и Исповедников Российских, а также площадка на правом берегу - недалеко от «Платинум Арены».

«За две недели на площадках, где проводилось голосование, свое мнение высказали более десяти тысяч человек. И 60% из них выбрали вариант: «На правом берегу»», - написал в Instagram губернатор Красноярского края Александр Усс.

Напомним, о новом Дворце бракосочетания заговорили еще летом во время встречи главы региона с красноярской молодежью. О сроках начала строительства объекта пока не говорится.

Фото: uss_av / Instagram