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Красноярцы выбрали место под новый ЗАГС

Главная Общество
Красноярск
16:00 16 Февраля 2020
общество, красноярск, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске подвели итоги голосования по выбору места под новый ЗАГС. Горожанам предложили два живописных варианта для будущего Дворца бракосочетания. Это участок в Академгородке, расположенный западнее Храма Новомучеников и Исповедников Российских, а также площадка на правом берегу - недалеко от «Платинум Арены».

«За две недели на площадках, где проводилось голосование, свое мнение высказали более десяти тысяч человек. И 60% из них выбрали вариант: «На правом берегу»», - написал в Instagram губернатор Красноярского края Александр Усс. 

Напомним, о новом Дворце бракосочетания заговорили еще летом во время встречи главы региона с красноярской молодежью. О сроках начала строительства объекта пока не говорится. 

Фото: uss_av / Instagram

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