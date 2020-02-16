ФАС проверяет красноярские аптеки из-за повышения цен на медицинские маски

Сотрудники антимонопольной службы проверяют аптечные сети Красноярска после информации о повышении цен на медицинские маски. Об этом говорится на сайте ФАС.

Мониторинг цен проводится на основании решения оперативного штаба «по предупреждению появления коронавируса в Красноярском крае и других регионах России».

«Специалисты дадут оценку объективности подорожания средств индивидуальной защиты и при необходимости примут меры реагирования», - заявили в ведомстве.

Под проверку ФАС попали сразу несколько аптечных сетей Красноярска - на них по телефонам «горячей линии» жаловались горожане. По словам красноярцев, после распространения информации о коронавирусе некоторые аптеки в центре города и на правом берегу в несколько раз повысили цены на медицинские маски.

Напомним, по данным ВОЗ, от пневмонии нового типа в мире погибли 1665 человек. Число зараженных с момента вспышки заболевания превысило 68 тысяч.