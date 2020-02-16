16 февраля
Красноярск
погода -5 °C
63.45
 
€ 68.77
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

ФАС проверяет красноярские аптеки из-за повышения цен на медицинские маски

Главная Общество
Красноярск
14:25 16 Февраля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Сотрудники антимонопольной службы проверяют аптечные сети Красноярска после информации о повышении цен на медицинские маски. Об этом говорится на сайте ФАС. 

Мониторинг цен проводится на основании решения оперативного штаба «по предупреждению появления коронавируса в Красноярском крае и других регионах России»

«Специалисты дадут оценку объективности подорожания средств индивидуальной защиты и при необходимости примут меры реагирования», - заявили в ведомстве. 

Под проверку ФАС попали сразу несколько аптечных сетей Красноярска - на них по телефонам «горячей линии» жаловались горожане. По словам красноярцев, после распространения информации о коронавирусе некоторые аптеки в центре города и на правом берегу в несколько раз повысили цены на медицинские маски. 

Напомним, по данным ВОЗ, от пневмонии нового типа в мире погибли 1665 человек. Число зараженных с момента вспышки заболевания превысило 68 тысяч. 

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В центре Красноярска на сутки поменяется схема движения

В центре Красноярска на сутки поменяется схема движения

16 Февраля 2020 г.
Некоторые участки перекроют
Новости Красноярска: Переменчивая погода ждет красноярцев в середине февраля

Переменчивая погода ждет красноярцев в середине февраля

16 Февраля 2020 г.
Температуры будут колебаться
Новости Красноярска: У красноярца Евгения Устюгова забирают золотую олимпийскую медаль

У красноярца Евгения Устюгова забирают золотую олимпийскую медаль

15 Февраля 2020 г.
Бывший спортсмен уличен в применении допинга в 2013-2014 годы
Новости Красноярска: 200 литров алкоголя изъяли из магазинов после жалоб красноярцев в мессенджерах

200 литров алкоголя изъяли из магазинов после жалоб красноярцев в мессенджерах

14 Февраля 2020 г.
Красноярцы активно жалуются на незаконную торговлю алкоголем
Новости Красноярска: Жителей КНР не пускают на работу в Красноярский край

Жителей КНР не пускают на работу в Красноярский край

14 Февраля 2020 г.
Оформление и выдача виз приостановлена
Новости Красноярска: Жителя Эвенкии заставили найти работу из-за долга в 7 млн рублей

Жителя Эвенкии заставили найти работу из-за долга в 7 млн рублей

14 Февраля 2020 г.
У мужчины арестовали недвижимость
Новости компаний
13/02
Для работников Красноярского цементного завода организовано обучение по охране труда без отрыва от производства
06/02
МегаФон расширил сеть 4G в Красноярском крае
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске началась эпидемия гриппа

В Красноярске началась эпидемия гриппа

11 Февраля 2020 г.
Эпидемический порог превышен на 12,7%
Новости Красноярска: В Красноярске запланировали гостиницу в районе спорткомлекса «Радуга»

В Красноярске запланировали гостиницу в районе спорткомлекса «Радуга»

11 Февраля 2020 г.
Этот объект могут передать в федеральную собственность
Новости Красноярска: Смертность в Красноярском крае превысила рождаемость

Смертность в Красноярском крае превысила рождаемость

11 Февраля 2020 г.
Чаще всего жители региона умирают от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19