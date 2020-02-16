В центре Красноярска на сутки поменяется схема движения

В Красноярске временно изменится схема движения у здания краевой филармонии. Ограничения начнут действовать с 21:00 17 февраля до 21:00 18 февраля, рассказали в городской администрации.

«Это связано с проведением XI Съезда Совета муниципальных образований Красноярского края», пояснили в мэрии.

Автомобилистам временно запретят проезжать по следующим улицам:

по пр. Мира на участке от ул. Каратанова до Триумфальной арки;

по проезду вдоль ул. Карла Маркса (с восточной стороны здания Красноярской краевой филармонии (пл. Мира, 2б).

Для водителей установят знаки.

Отметим, что на время ограничений красноярцам будет запрещено парковаться на пр. Мира - от Каратанова до Триумфальной арки.