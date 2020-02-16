16 февраля
Красноярск
погода -12 °C
63.45
 
€ 68.77
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Переменчивая погода ждет красноярцев в середине февраля

Главная Общество
Красноярск
10:55 16 Февраля 2020
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В середине месяца в Красноярске ожидаются температурные колебания. Так, в ночь на понедельник, 17 февраля, похолодает до -14...-16°C, днем будет около -5°C. Синоптики gismeteo,ru прогнозируют в этот день солнечную и безветренную погоду. 

Во вторник, 18 февраля, атмосферный фронт изменится - ночью потеплеет до -5°C, такая же погода сохранится и днем. По прогнозам метеорологов, в Красноярске пройдет небольшой снег, а ветер усилится до 5 м/c.

В середине недели в городе ожидается около -3°C. Порывы северо-западного ветра усилятся до 14 м/с. Красноярцам обещают облачную погоду и небольшой снег. 

В 20-х числах февраля синоптики прогнозируют очередную волну потепления. Столбики термометров поднимутся до 0°C, снова возможен дождь со снегом. 

Напомним, до 19:00 17 февраля в Красноярске объявлен режим неблагоприятных метеоусловий. 

 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В центре Красноярска на сутки поменяется схема движения

В центре Красноярска на сутки поменяется схема движения

16 Февраля 2020 г.
Некоторые участки перекроют
Новости Красноярска: У красноярца Евгения Устюгова забирают золотую олимпийскую медаль

У красноярца Евгения Устюгова забирают золотую олимпийскую медаль

15 Февраля 2020 г.
Бывший спортсмен уличен в применении допинга в 2013-2014 годы
Новости Красноярска: 200 литров алкоголя изъяли из магазинов после жалоб красноярцев в мессенджерах

200 литров алкоголя изъяли из магазинов после жалоб красноярцев в мессенджерах

14 Февраля 2020 г.
Красноярцы активно жалуются на незаконную торговлю алкоголем
Новости Красноярска: Жителей КНР не пускают на работу в Красноярский край

Жителей КНР не пускают на работу в Красноярский край

14 Февраля 2020 г.
Оформление и выдача виз приостановлена
Новости Красноярска: Жителя Эвенкии заставили найти работу из-за долга в 7 млн рублей

Жителя Эвенкии заставили найти работу из-за долга в 7 млн рублей

14 Февраля 2020 г.
У мужчины арестовали недвижимость
Новости Красноярска: В школах Красноярска могут появиться автоматы с едой

В школах Красноярска могут появиться автоматы с едой

14 Февраля 2020 г.
Как к этому относятся родители, спросят в Роспотребнадзоре
Новости компаний
13/02
Для работников Красноярского цементного завода организовано обучение по охране труда без отрыва от производства
06/02
МегаФон расширил сеть 4G в Красноярском крае
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярцам обещают аномально холодный март

Красноярцам обещают аномально холодный март

13 Февраля 2020 г.
Синоптики прогнозируют 30-градусные морозы
Новости Красноярска: Смертность в Красноярском крае превысила рождаемость

Смертность в Красноярском крае превысила рождаемость

11 Февраля 2020 г.
Чаще всего жители региона умирают от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии
Новости Красноярска: Красноярские нейрохирурги «зацементировали» позвонок пациента

Красноярские нейрохирурги «зацементировали» позвонок пациента

11 Февраля 2020 г.
Ему сделали операцию на поясничном отделе
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19