Переменчивая погода ждет красноярцев в середине февраля

В середине месяца в Красноярске ожидаются температурные колебания. Так, в ночь на понедельник, 17 февраля, похолодает до -14...-16°C, днем будет около -5°C. Синоптики gismeteo,ru прогнозируют в этот день солнечную и безветренную погоду.

Во вторник, 18 февраля, атмосферный фронт изменится - ночью потеплеет до -5°C, такая же погода сохранится и днем. По прогнозам метеорологов, в Красноярске пройдет небольшой снег, а ветер усилится до 5 м/c.

В середине недели в городе ожидается около -3°C. Порывы северо-западного ветра усилятся до 14 м/с. Красноярцам обещают облачную погоду и небольшой снег.

В 20-х числах февраля синоптики прогнозируют очередную волну потепления. Столбики термометров поднимутся до 0°C, снова возможен дождь со снегом.

Напомним, до 19:00 17 февраля в Красноярске объявлен режим неблагоприятных метеоусловий.