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У красноярца Евгения Устюгова забирают золотую олимпийскую медаль

Главная Общество
Красноярск
16:37 15 Февраля 2020
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярский биатлонист Евгений Устюгов лишен олимпийской золотой медали Сочи-2014. Причиной стало использование допинга, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Решение, касающееся Евгения Устюгова, принял Международный союз биатлонистов (IBU). Бывший спортсмен уличен в употреблении оксандролона. О вердикте ТАСС сообщил со ссылкой на источник в Союзе биатлонистов России.

Аннулированы все результаты Евгения Устюгова, показанные с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14. Напомним, что на Олимпиаде в Сочи он стал одним из победителей в эстафетной гонке вместе с Алексеем Волковым, Дмитрием Малышко и Антоном Шипулиным. Вторыми были немцы, отставшие на 3,5 секунды. Красноярец объявил о завершении карьеры в том же 2014 году.

Это не первая золотая медаль сочинской Олимпиады, которую теряет Россия. Но именно теперь РФ покинет первую строчку неофициального медального зачета, уступив Норвегии и Канаде.

Россиянин имеет право оспорить решение о дисквалификации в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня начиная с 13 февраля, отмечает информагентство.

Фото: страница «Биатлон» в соцсети «ВКонтакте»

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