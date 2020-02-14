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200 литров алкоголя изъяли из магазинов после жалоб красноярцев в мессенджерах

Главная Общество
Красноярск
16:05 14 Февраля 2020
общество, красноярск, жалоба
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярцы активно жалуются на незаконную торговлю алкоголем через мессенджеры Viber и WhatsApp. По данным полиции, больше всего горожан беспокоит продажа спиртного в павильонах. 

«С начала года выявлено и пресечено более 50 административных правонарушений. Изъято 216 литров спиртосодержащей продукции. В адрес районных администраций направлено 87 информационных писем для принятия мер по недопущению нарушений предпринимателями законодательства», - отчитались в ведомстве. 

Напомним, пожаловаться на продавцов алкоголя можно круглосуточно по номеру 8-908-012-15-71. Красноярцев просят сообщать о торговле спиртным без документов и в ночное время, а также о продаже бутылок без маркировки. Полицейские обещают проверять все данные и проводить проверки. 

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