200 литров алкоголя изъяли из магазинов после жалоб красноярцев в мессенджерах

Красноярцы активно жалуются на незаконную торговлю алкоголем через мессенджеры Viber и WhatsApp. По данным полиции, больше всего горожан беспокоит продажа спиртного в павильонах.

«С начала года выявлено и пресечено более 50 административных правонарушений. Изъято 216 литров спиртосодержащей продукции. В адрес районных администраций направлено 87 информационных писем для принятия мер по недопущению нарушений предпринимателями законодательства», - отчитались в ведомстве.

Напомним, пожаловаться на продавцов алкоголя можно круглосуточно по номеру 8-908-012-15-71. Красноярцев просят сообщать о торговле спиртным без документов и в ночное время, а также о продаже бутылок без маркировки. Полицейские обещают проверять все данные и проводить проверки.