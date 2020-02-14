Жителей КНР не пускают на работу в Красноярский край

Гражданам Китая временно перестали выдавать визы на въезд в Красноярский край. Об этом 14 февраля сообщила начальник УВМ ГУ МВД России по региону Елена Сидельникова. Такое решение напрямую связано с распоряжением правительства РФ после вспышки коронавируса.

«Временно приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Красноярский край в целях осуществления трудовой деятельности гражданам КНР, а также разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам, находящимся за пределами территории России», - говорится в сообщении краевой полиции.

С начала года в Красноярский край прибыли 540 граждан КНР. Иностранцы, которые уже получили разрешения на работу, смогут продлить визы и остаться в регионе.

Напомним, всего, согласно последним данным ВОЗ, в Китае выявлено более 60 тысяч случаев заражения вирусом, погибли 1370 человек.