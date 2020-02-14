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Жителя Эвенкии заставили найти работу из-за долга в 7 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
13:19 14 Февраля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Жителю поселка Тура Эвенкийского района пришлось быстро найти работу - приставы арестовали недвижимость мужчины из-за долга в 7 млн рублей. Он не перечислял алименты своим пятерым детям, а также отказался платить за ипотеку, сообщили в УФССП по Красноярскому краю. 

«Основная часть долга — неоплаченные алименты на содержание пятерых детей, но в эту сумму входят также просроченные платежи по ипотечному договору. Свою необязательность гражданин объяснял отсутствием работы, при этом не пытаясь даже трудоустроиться», - рассказали в ведомстве. 

Приставам пришлось арестовать земельный участок с домом, принадлежавший должнику. Северянин был вынужден найти работу - в противном случае он мог лишиться недвижимости. Сейчас часть заработка должника пойдет на погашение долга. 

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