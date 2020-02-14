Жителя Эвенкии заставили найти работу из-за долга в 7 млн рублей

Жителю поселка Тура Эвенкийского района пришлось быстро найти работу - приставы арестовали недвижимость мужчины из-за долга в 7 млн рублей. Он не перечислял алименты своим пятерым детям, а также отказался платить за ипотеку, сообщили в УФССП по Красноярскому краю.

«Основная часть долга — неоплаченные алименты на содержание пятерых детей, но в эту сумму входят также просроченные платежи по ипотечному договору. Свою необязательность гражданин объяснял отсутствием работы, при этом не пытаясь даже трудоустроиться», - рассказали в ведомстве.

Приставам пришлось арестовать земельный участок с домом, принадлежавший должнику. Северянин был вынужден найти работу - в противном случае он мог лишиться недвижимости. Сейчас часть заработка должника пойдет на погашение долга.