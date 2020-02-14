В школах Красноярска могут появиться автоматы с едой

В красноярских школах планируют организовать дополнительное питание для учеников. Еду будут продавать через автоматы - вендинговые аппараты. О том, как к таким нововведениям относятся родители, решили узнать в краевом управлении Роспотребнадзора. Специалисты с 17 февраля по 2 марта проведут «горячую линию», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В ходе работы «горячей линии» специалисты дадут разъяснения по вопросам нормативных требований, рекомендации по выбору продуктов и правильному питанию, куда писать обращение потребителю в случае обнаружения некачественного продукта», - рассказали в ведомстве.

Родители смогут задать вопросы по телефону: 8(391)226-89-50, а также позвонить в территориальные управления Роспотребнадзора и оставить обращение на официальном сайте.

Напомним, в Красноярске школы готовятся к переходу на бесплатное питание для всех учеников начальных классов. Формируются заявки на ремонт пищеблоков, покупку нового оборудования и посуды. С 1 сентября 2020 года, по поручению президента России, все дети с 1 по 4 класс будут получать бесплатные обеды.