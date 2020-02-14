Теплая погода сохранится в Красноярске в выходные

Синоптики обещают теплые выходные в Красноярске. По прогнозу Среднесибирского УГМС, в пятницу, 14 февраля, в городе будет около -2..-4°С днем. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков и юго-западный ветер 3-8 м/с.

В субботу, 15 февраля, ночью похолодает до -16°С, в светлое время суток термометры покажут -5°С. Гидрометцентр прогнозирует переменную облачность, без осадков, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В воскресенье, 16 февраля, ночью температура опустится до -18°С. Днем воздух прогреется до -6°С.

Напомним, ранее Гидрометцентр России опубликовал предварительный прогноз погоды на март. В Красноярске будет аномально холодно - метеорологи обещают морозы до -30°С.