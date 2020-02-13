В Красноярском крае протестируют систему «умных» дорог

Красноярский край может стать пилотным регионом, где начнут тестировать систему «умных» дорог. Новые транспортные технологии позволят водителю узнать о приближении пешехода или спецтранспорта, увидеть в любое время суток открытый люк или посторонний предмет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя рабочей группы НТИ «Автонет» Ярослава Федосеева.

Тестирование «умной» системы уже успешно провели в Самаре. Следующие в очереди - Волгоград, Тамбов, Курск, Сколково, Московская и Новосибирская области, Красноярский край и другие.

По задумке авторов проекта, новые технологии позволят сократить количество ДТП в России минимум на 20%. Система работает с помощью V2X - это канал, обеспечивающий обмен данными между водителями, инфраструктурой и дорожным движением.

«Водитель заблаговременно будет проинформирован системой в свой собственный автомобиль (на дисплей приборной панели или в приложение для смартфона) о приближении пешехода, необходимости предоставления проезда скорой помощи или пожарной, наличии постороннего предмета или открытого люка. Мы ожидаем, что система станет доступной для пользования в ближайшее 2-3 года», - сказал эксперт.

Когда именно проект начнут тестировать в Красноярском крае, пока не уточняется.