Ученики «РобоНикеля» привезли в Красноярск уникальные инженерные разработки

В Красноярске 13 февраля стартовал всероссийский турнир по робототехнике First Russia Robotics Championship. В соревнованиях, по данным организаторов, принимают участие 1,5 тысячи школьников из России, Казахстана, Эстонии и Румынии.

В краевой центр приехали и ученики «РобоНикеля» . Это образовательный проект компании «Норникель» и школы робототехники Cyber Class. Он помогает детям развивать инженерные навыки и готовит их для высокотехнологичных профессий будущего.

Пять юных изобретателей из Норильска будут соревноваться в категории FIRST Lego League JUNIOR. Варвара Загоруйко, Андрей Демедёнок, Захар Урбан, Кирилл Якимов и Матвей Якимов представят на обозрение судей и защитят свои уникальные робототехнические разработки. Команды поделят на три дивизиона – каждый презентует свои проекты в период с 13 по 15 февраля.

Еще 11 подростков из Норильска и Заполярного попробуют свои силы во второй соревновательный день. Им нужно совершить пробный заезд на тренировочных полях – дети погрузятся в спортивно-научную атмосферу. В финальный день ребята подготовят своего робота к выполнению 20 миссий. Главной темой фестиваля робототехники в этом году стало улучшение городской среды.

Наставниками юных инженеров стали преподаватели Константин Сидоренко, Наталья Литвинова и Евгений Агалаков.

Добавим, что команды «РобоНикеля» являются достойными соперниками для других участников. Ребята уже завоевывали призовые места на международных олимпиадах. Так, в августе 2019 года они привезли золото из Пекина, а в декабре стали призерами соревнований в Таиланде.

По материалам компании «Норникель»

Фото: «Норникель»