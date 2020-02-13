Дополнительная электричка будет курсировать между Красноярском и Дивногорском

Из Красноярска в Дивногорск и обратно с 17 февраля будет курсировать дополнительная вечерняя электричка, сообщили в КрасЖД.

Так, поезд отправится из краевого центра в 16:23 по будням. В Дивногорск пассажиры приедут в 17:26. В обратном направлении поезд стартует в 17:44. Время прибытия в Красноярск - 18:48.

В компании «Краспригород» отметили, что дополнительный поезд вводится по просьбам пассажиров, которые вынуждены ездить на работу в соседний город.

«Ожидается, что маршрутом будут пользоваться более 100 пассажиров», - рассказали в КрасЖД.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали об изменениях в расписании пригородных электричек из-за ремонтных работ на участке Мариинск – Юрты. По четвергам КрасЖД также отменяет поезда западного направления.

Фото: КрасЖД