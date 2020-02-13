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Екатеринбург и Красноярск свяжут ежедневные прямые рейсы

Главная Общество
Красноярск
14:20 13 Февраля 2020
общество, красноярск, рейсы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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С 30 марта 2020 года из Красноярска открываются прямые рейсы в Екатеринбург. Полетную программу запускает российский авиаперевозчик «Аэрофлот», рассказали журналистам в пресс-службе аэропорта Кольцово. 

«С понедельника по воскресенье полеты в один из крупнейших городов Сибири будет выполнять авиакомпания «Аэрофлот» на самолете Sukhoi Superjet 100», - говорится в сообщении воздушной гавани Екатеринбурга. 

Вылет из краевого центра запланирован в 21:40, из Екатеринбурга - в 1:15 по местному времени. Время в пути составит три часа. На сайте «Аэрофлота» уже стартовала продажа билетов - стоимость в одну сторону составляет почти 9 тысяч рублей.  

Отметим, что сейчас города связаны рейсами авиакомпании «Уральские авиалинии». Полеты выполняются дважды в неделю. По данным перевозчика, пассажиропоток на данном направлении составил по итогам 2019 года более 34 тысяч человек.  

 

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