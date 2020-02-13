Екатеринбург и Красноярск свяжут ежедневные прямые рейсы

С 30 марта 2020 года из Красноярска открываются прямые рейсы в Екатеринбург. Полетную программу запускает российский авиаперевозчик «Аэрофлот», рассказали журналистам в пресс-службе аэропорта Кольцово.

«С понедельника по воскресенье полеты в один из крупнейших городов Сибири будет выполнять авиакомпания «Аэрофлот» на самолете Sukhoi Superjet 100», - говорится в сообщении воздушной гавани Екатеринбурга.

Вылет из краевого центра запланирован в 21:40, из Екатеринбурга - в 1:15 по местному времени. Время в пути составит три часа. На сайте «Аэрофлота» уже стартовала продажа билетов - стоимость в одну сторону составляет почти 9 тысяч рублей.

Отметим, что сейчас города связаны рейсами авиакомпании «Уральские авиалинии». Полеты выполняются дважды в неделю. По данным перевозчика, пассажиропоток на данном направлении составил по итогам 2019 года более 34 тысяч человек.