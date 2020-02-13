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Мэрия озвучила самые популярные варианты имен для набережных Красноярска

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Красноярск
12:48 13 Февраля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Мэрия Красноярска опубликовала список самых популярных вариантов имен для набережных, всего их было больше сотни. Предложения от горожан принимаются до 2 марта. 

Так, общественное пространство левого берега могут назвать в честь великих людей: Андрея Дубенского, Василия Сурикова, Дмитрия Хворостовского, Ивана Ярыгина, Анатолия Гладкова, Виктора Астафьева, Павла Федирко, и др. Некоторые красноярцы предлагают и такие варианты: Центральная, Театральная, Музейная. 

Самые популярные названия для правобережной набережной - Южная, Предмостная, Сибирская. 

Отметим, что принять участие в голосовании могут все желающие - после 2 марта комиссия отберет топ-10 самых интересных наименований.

Новые имена красноярским набережным дадут летом 2020 года. 

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