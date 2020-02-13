Мэрия озвучила самые популярные варианты имен для набережных Красноярска

Мэрия Красноярска опубликовала список самых популярных вариантов имен для набережных, всего их было больше сотни. Предложения от горожан принимаются до 2 марта.

Так, общественное пространство левого берега могут назвать в честь великих людей: Андрея Дубенского, Василия Сурикова, Дмитрия Хворостовского, Ивана Ярыгина, Анатолия Гладкова, Виктора Астафьева, Павла Федирко, и др. Некоторые красноярцы предлагают и такие варианты: Центральная, Театральная, Музейная.

Самые популярные названия для правобережной набережной - Южная, Предмостная, Сибирская.

Отметим, что принять участие в голосовании могут все желающие - после 2 марта комиссия отберет топ-10 самых интересных наименований.

Новые имена красноярским набережным дадут летом 2020 года.