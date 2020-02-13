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Центр обслуживания самолетов MC-21 и SSJ-100 появится в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
11:59 13 Февраля 2020
общество, красноярск, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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На базе аэропорта Красноярска появится центр обслуживания самолетов MC-21 и SSJ-100. Об этом в социальных сетях написал министр транспорта региона Константин Димитров. 

По его словам, центр будет представлять собой ангар на четыре самолета с пристроенными техническими и офисными помещениями. Для него выделят земельный участок, примыкающий к магистральной рулежной дорожке.

«Для нас это новые рабочие места и солидный кадровый запрос на выпускников Аэрокосмического университета. А еще дополнительная загрузка самого аэропорта и федеральное финансирование», - отметил министр. 

Накануне прошло совещание, которое провел председатель краевого правительства Юрий Лапшин. На рабочей встрече также присутствовали замминистра промышленности и торговли России Олег Бочаров и представители авиации. Участники смогли договориться о строительстве нового центра обслуживания. 

Еще одной темой совещания стало обновление авиапарка Красноярского края - на смену устаревшим моделям МИ-8 в регионе должны прийти современные легкомоторные самолеты «Байкал», их выпуск запланирован на 2022-2044 годы. Потребность края в судах разного типа составляет 40 единиц самолетов и 20 единиц вертолетов.

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