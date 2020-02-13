Центр обслуживания самолетов MC-21 и SSJ-100 появится в Красноярске

На базе аэропорта Красноярска появится центр обслуживания самолетов MC-21 и SSJ-100. Об этом в социальных сетях написал министр транспорта региона Константин Димитров.

По его словам, центр будет представлять собой ангар на четыре самолета с пристроенными техническими и офисными помещениями. Для него выделят земельный участок, примыкающий к магистральной рулежной дорожке.

«Для нас это новые рабочие места и солидный кадровый запрос на выпускников Аэрокосмического университета. А еще дополнительная загрузка самого аэропорта и федеральное финансирование», - отметил министр.

Накануне прошло совещание, которое провел председатель краевого правительства Юрий Лапшин. На рабочей встрече также присутствовали замминистра промышленности и торговли России Олег Бочаров и представители авиации. Участники смогли договориться о строительстве нового центра обслуживания.

Еще одной темой совещания стало обновление авиапарка Красноярского края - на смену устаревшим моделям МИ-8 в регионе должны прийти современные легкомоторные самолеты «Байкал», их выпуск запланирован на 2022-2044 годы. Потребность края в судах разного типа составляет 40 единиц самолетов и 20 единиц вертолетов.