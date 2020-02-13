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Красноярцам обещают аномально холодный март

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Красноярск
11:30 13 Февраля 2020
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Синоптики Гидрометцентра России опубликовали предварительный прогноз погоды на март. В Красноярск придут ночные морозы до -30 градусов - такое явление в первый месяц весны достаточно редкое, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Российскую газету». 

На севере Красноярского края синоптики прогнозируют понижение температуры до -40 градусов. Морозно будет на Таймыре и в Эвенкии. 

«Март - самый сухой месяц в году в средней полосе. Осадков выпадает крайне мало. В Москве, например, 34 мм. Больше нормы осадки могут выпасть в Мурманской области, на севере Карелии, на юге Таймыра, на северо-западе Якутии, на севере Красноярского края», - обещают в Гидрометцентре. 

Отметим, что начало февраля в Красноярске было аномально теплым - в краевом центре шел дождь со снегом, что стало причиной сильной гололедицы на дорогах. 

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