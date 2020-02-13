Красноярцам обещают аномально холодный март

Синоптики Гидрометцентра России опубликовали предварительный прогноз погоды на март. В Красноярск придут ночные морозы до -30 градусов - такое явление в первый месяц весны достаточно редкое, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Российскую газету».

На севере Красноярского края синоптики прогнозируют понижение температуры до -40 градусов. Морозно будет на Таймыре и в Эвенкии.

«Март - самый сухой месяц в году в средней полосе. Осадков выпадает крайне мало. В Москве, например, 34 мм. Больше нормы осадки могут выпасть в Мурманской области, на севере Карелии, на юге Таймыра, на северо-западе Якутии, на севере Красноярского края», - обещают в Гидрометцентре.

Отметим, что начало февраля в Красноярске было аномально теплым - в краевом центре шел дождь со снегом, что стало причиной сильной гололедицы на дорогах.