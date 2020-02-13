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Для работников Красноярского цементного завода организовано обучение по охране труда без отрыва от производства

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Красноярск
10:51 13 Февраля 2020
предприятие, работа, сотрудники, обучение
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На базе корпоративного учебного центра ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») организовано обучение по программе «Охрана труда для руководителей, специалистов, инженерно-технических работников, осуществляющих организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в производственных подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением работ».

Сорокачасовой курс заводчане проходят дистанционно с помощью программного продукта «ОЛИМПОКС: Предприятие». В нем содержатся теоретические материалы для самостоятельного освоения, а также лекции с демонстрацией обучающих видеофильмов и консультации преподавателей. По завершению программы сотрудники предприятия сдают экзамен в формате компьютерного тестирования, который проводится в корпоративном учебном центре в присутствии экзаменационной комиссии. После успешной сдачи экзамена специалистам выдается удостоверение о проверке знаний в области охраны труда – документ действителен в течение трех лет.

Напомним, ранее для прохождения такого обучения заводчанам приходилось обращаться в сторонние организации. В 2019 году ООО «Красноярский цемент» было внесено Министерством труда и социальной защиты РФ в реестр аккредитованных организаций, оказывающих образовательные услуги в области охраны труда для работодателей и работников.

В январе курс по охране труда прошли 16 сотрудников «Красноярского цемента», столько же специалистов планируется обучить в феврале. Всего в 2020 году программу освоят порядка 150 красцемовцев, в том числе – принимаемые на завод, впервые назначаемые на должности руководителей и специалистов, а также проходившие обучение три года назад. Кроме того, на базе предприятия смогут обучаться сотрудники и других красноярских активов АО «ХК «Сибцем».

«Нет ничего более ценного, чем жизнь и здоровье людей. Мы заботимся о своих сотрудниках и придаем большое значение глубокому изучению требований охраны труда как важнейшей составляющей промышленной безопасности. Наличие собственного аккредитованного учебного центра позволит не только сэкономить на оплате обучения специалистов в сторонних организациях, но и повысить качество их знаний в данной области», – подчеркнул управляющий директор ООО «Красноярский цемент» Владимир Афанасин.

Фото: АО «ХК «Сибцем»
По материалам АО «ХК «Сибцем»

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