Красноярский аэропорт нарастил пассажиропоток в 2020 году

Международный аэропорт Красноярска нарастил пассажиропоток в январе 2020 года. Воздушная гавань приняла и отправила 198 тысяч человек, что на 10% больше аналогичного периода 2019-го, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Чащ всего пассажиры летали по стране. Из Красноярска по России перевезено 148,9 тысячи человек (на 16% больше).

«Услугами авиакомпаний на 19 международных направлениях воспользовались 47 065 пассажиров, здесь показатель вырос на 4%. В прошлом году число пассажиров составляло 45 261 человек», - рассказали в воздушной гавани.

Пассажиропоток в аэропорту увеличился, в том числе, благодаря появлению новых рейсов и увеличению частоты полетов - в январе самолеты совершили 1 147 вылетов из Красноярска.

Напомним, по итогам 2019 года аэропорт обслужил 2,5 млн человек. Наибольший рост показал транзитный поток - почти 90 тысяч человек.

Фото: аэропорт Красноярска