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Красноярский аэропорт нарастил пассажиропоток в 2020 году

Главная Общество
Красноярск
10:55 13 Февраля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Международный аэропорт Красноярска нарастил пассажиропоток в январе 2020 года. Воздушная гавань приняла и отправила 198 тысяч человек, что на 10% больше аналогичного периода 2019-го, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. 

Чащ всего пассажиры летали по стране. Из Красноярска по России перевезено 148,9 тысячи человек (на 16% больше). 

«Услугами авиакомпаний на 19 международных направлениях воспользовались 47 065 пассажиров, здесь показатель вырос на 4%. В прошлом году число пассажиров составляло 45 261 человек», - рассказали в воздушной гавани. 

Пассажиропоток в аэропорту увеличился, в том числе, благодаря появлению новых рейсов и увеличению частоты полетов - в январе самолеты совершили 1 147 вылетов из Красноярска. 

Напомним, по итогам 2019 года аэропорт обслужил 2,5 млн человек. Наибольший рост показал транзитный поток - почти 90 тысяч человек. 

Фото: аэропорт Красноярска

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