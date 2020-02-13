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Работники Ачинского НПЗ возглавили список лучших специалистов неразрушающего контроля Сибири

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Красноярск
09:23 13 Февраля 2020
специалисты, сотрудники, работа, нефть, топливо
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На отборочном туре XVII Всероссийского конкурса специалистов неразрушающего контроля, который прошел в Томске, ачинцы Роман Манкевич и Алексей Демешев показали лучшие результаты в номинациях «Контроль проникающими веществами (капиллярный)» и «Визуальный и измерительный контроль».

Специалист рентгено-гаммаграфирования – довольно редкая профессия, особенно востребованная на производствах, где технологическое оборудование работает под давлением и при высоких температурах, а также эксплуатируются опасные производственные объекты.

Кстати, наши земляки на конкурсе отстаивают не только престиж родного НПЗ, но и Красноярского края в целом, так как уже несколько лет подряд являются единственными участниками от региона. В этом году кроме ачинцев доказать профессиональное мастерство в областях ультразвукового, радиографического, визуального и измерительного, магнитного контроля съехались специалисты из Братска, Кемерово, Томска, Новокузнецка.

Знакомьтесь: Роман Манкевич, специалист рентгено-гаммаграфирования  АНПЗ

- Для меня важно постоянно повышать уровень профессионального мастерства. Это делает работу осмысленной и интересной.

Работники Ачинского НПЗ возглавили список лучших специалистов неразрушающего контроля Сибири

На Ачинском НПЗ работает с 2014 года. Не новичок и неоднократный призер конкурса. В прошлом году Роман занял третье место в номинации «Радиационный контроль», а в 2017 – стал вторым среди специалистов капиллярного метода контроля. На нефтеперерабатывающем заводе этими методами осуществляется контроль сварных соединений  трубопроводов, насосно-компрессорного оборудования, технологических печей, емкостного оборудования, котлов и т.д.

Алексей Демешев, специалист рентгено-гаммаграфирования  АНПЗ

- Неразрушающий контроль при кажущейся простоте требует знаний, опыта и желания все время расти профессионально. 

Работники Ачинского НПЗ возглавили список лучших специалистов неразрушающего контроля Сибири

На Ачинском НПЗ работает с 2014 года. В этом году впервые выступил на региональном конкурсе, выбрав одну из самых «популярных» номинаций - Визуальный и измерительный вид  неразрушающего контроля (ВИК), который относится к базовыми и предшествует всем остальным методам. Его задача - выявить поверхностные дефекты сварных соединений:  поры, шлаковые включения, поверхностные трещины, забоины.  Им  проверяют качество подготовки и сборки заготовок под сварку, выполнения сварочных швов, а также качество основного металла.  Визуальный и измерительный вид контроля проводится с использованием широкого спектра измерительного инструмента.

Фото: Ачинский НПЗ
По материалам Ачинского НПЗ

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