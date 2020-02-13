Катки в Красноярске открылись после февральского дождя

В Красноярске открылись дворовые и общественные катки после февральской оттепели. В начале недели все объекты на время закрыли из-за аномального тепла и дождя. Специалистам пришлось восстанавливать покрытие и проводить дозаливку площадок, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Сейчас 90 ледовых площадок «Центра спортивных клубов» возобновили свою работу. Со вчерашнего дня все желающие могли выйти во двор и бесплатно покататься на коньках или поиграть в хоккей», - рассказали в Красспорте.

Отметим, что в Красноярске открылся и главный каток на острове Татышев - площадка работает в обычном режиме. Ледовые горки после оттепели восстановить не удалось - их пришлось демонтировать.