13 февраля
Красноярск
погода -13 °C
63.05
 
€ 68.78
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Катки в Красноярске открылись после февральского дождя

Главная Общество
Красноярск
09:45 13 Февраля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске открылись дворовые и общественные катки после февральской оттепели. В начале недели все объекты на время закрыли из-за аномального тепла и дождя. Специалистам пришлось восстанавливать покрытие и проводить дозаливку площадок, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. 

«Сейчас 90 ледовых площадок «Центра спортивных клубов» возобновили свою работу. Со вчерашнего дня все желающие могли выйти во двор и бесплатно покататься на коньках или поиграть в хоккей», - рассказали в Красспорте. 

Отметим, что в Красноярске открылся и главный каток на острове Татышев - площадка работает в обычном режиме. Ледовые горки после оттепели восстановить не удалось - их пришлось демонтировать. 

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярцы до 30 лет смогут пройти курсы инструкторов по туризму

Красноярцы до 30 лет смогут пройти курсы инструкторов по туризму

13 Февраля 2020 г.
Набор открывает Центр путешественников
Новости Красноярска: Работники Ачинского НПЗ возглавили список лучших специалистов неразрушающего контроля Сибири

Работники Ачинского НПЗ возглавили список лучших специалистов неразрушающего контроля Сибири

13 Февраля 2020 г.
Специалист рентгено-гаммаграфирования – довольно редкая профессия
Новости Красноярска: МТС ускорила интернет в нескольких отдаленных населенных пунктах Красноярского края

МТС ускорила интернет в нескольких отдаленных населенных пунктах Красноярского края

13 Февраля 2020 г.
МТС сообщает о завершении работ по запуску сети LTE
Новости Красноярска: Медики перешли на усиленный режим работы в Красноярске

Медики перешли на усиленный режим работы в Красноярске

13 Февраля 2020 г.
Причина – эпидемия гриппа и ОРВИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае сильно подешевели таунхаусы

В Красноярском крае сильно подешевели таунхаусы

12 Февраля 2020 г.
Цены не изменились на загородное жилье
Новости Красноярска: В аэропорту Норильска отменили все рейсы

В аэропорту Норильска отменили все рейсы

12 Февраля 2020 г.
В этом виновата метель
Новости компаний
06/02
МегаФон расширил сеть 4G в Красноярском крае
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Бывший начальник ГУФСИН объявил «войну» беспорядку в лесной отрасли края

Бывший начальник ГУФСИН объявил «войну» беспорядку в лесной отрасли края

9 Февраля 2020 г.
Особое внимание уделяется решению проблемы с отходами лесопиления
Новости Красноярска: Boeing готовится к экстренной посадке в Красноярске

Boeing готовится к экстренной посадке в Красноярске

10 Февраля 2020 г.
Самолет вырабатывает топливо
Новости Красноярска: Красноярцев ждет похолодание в середине февраля

Красноярцев ждет похолодание в середине февраля

9 Февраля 2020 г.
Столбики термометров опустятся до - 20°C
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19