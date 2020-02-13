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В Красноярске установят метеолокатор для предупреждения природных катаклизмов

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Красноярск
10:15 13 Февраля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Современный метеолокатор планируют установить в Красноярске в течение двух лет. 30-метровая установка может появиться на территории села Никольское в Емельяновском районе, либо в совхозе «Сибиряк». Устройство позволит синоптикам с высокой точностью прогнозировать усиление ветра, грозу, град или ливень.

«Вы хорошо знаете, что у нас бывает, — левую сторону заливает осадками, а правая — сухая. Так вот, с помощью этого локатора мы будем четко знать, что с такого-то часа ливень начнется в том или ином месте. Можно даже будет узнать, в каком конкретно районе города будут осадки», - сообщил радио «Красноярск-Главный» главный синоптик Среднесибирского УГМС Владимир Еремин.

Стоимость метеолокатора - 90 млн рублей. Специалисты заверяют, что вышка безопасна – вредного излучения от нее не будет. Всего по стране планируют установить 140 таких устройств. 10 из них разместят на территории Красноярского края.

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