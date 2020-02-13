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Красноярцы до 30 лет смогут пройти курсы инструкторов по туризму

Главная Общество
Красноярск
09:35 13 Февраля 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске открыт набор в Школу инструкторов для работы в детских туристических лагерях. Курсы для горожан от 18 до 30 лет проводит бесплатно Центр путешественников. В течение четырех месяцев красноярцы будут изучать организацию и проведение походов, квестов, азы оказания первой медицинской помощи.

«Во время обучения каждый получит возможность ознакомиться с азами использования туристического снаряжения, поучаствует в походах выходного дня и в многодневных путешествиях, побывает в пещерах. Кроме того, в программе занятий – теоретические знания и практические навыки по организации работы с подростками. Теоретические занятия в «Школе инструкторов» проходят два раза в неделю в вечернее время, по выходным – практические занятия», – рассказывает Екатерина Якименко, руководитель «Школы инструкторов».

Летняя практика в качестве инструктора в одном из лагерей Центра путешественников станет еще одним этапом обучения. Для записи на курсы необходимо оставить заявку в официальной группе «Школы инструкторов» в соцсетях, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Фото: vk.com/krascp

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