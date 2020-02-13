Медики перешли на усиленный режим работы в Красноярске

В Красноярске из-за эпидемии гриппа и ОРВИ бригады скорой помощи перешли на усиленный режим работы. Несмотря на это, горожане жалуются, что неотложку приходится ждать часами. На вызов по поводу высокой температуры врачи едут по 2-3 часа и сообщают о высокой загруженности.

В краевом Минздраве заверяют, что к экстренным пациентам медики приедут, как и положено, в течение 20 минут.

«Вызов бригады скорой медицинской помощи от граждан принимает специалист с медицинским образованием, собирает информацию, задает вопросы, заносит все данные в информационную систему. Исходя из всей этой информации, вызов может быть квалифицирован как экстренный, это значит, что есть непосредственная угроза жизни: инфаркт, инсульт, ДТП, падение с высоты и т.д. В случае, если у больного нет непосредственной угрозы жизни, этот вызов относится к неотложным. Бригада обязательно будет направлена на такой вызов по мере освобождения», - сообщила пресс-секретарь красноярской станции Скорой медицинской помощи Наталья Ковальчук.

Добавим, что на этой неделе Роспотребнадзор объявил в Красноярске эпидемию гриппа и ОРВИ. Критический порог среди школьников и взрослых превышен на 12,7%, напоминает корреспондент Sibnovosti.ru.