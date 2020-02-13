13 февраля
Красноярск
погода -13 °C
63.05
 
€ 68.78
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Медики перешли на усиленный режим работы в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
09:15 13 Февраля 2020
общество, грипп
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске из-за эпидемии гриппа и ОРВИ бригады скорой помощи перешли на усиленный режим работы. Несмотря на это, горожане жалуются, что неотложку приходится ждать часами. На вызов по поводу высокой температуры врачи едут по 2-3 часа и сообщают о высокой загруженности.

В краевом Минздраве заверяют, что к экстренным пациентам медики приедут, как и положено, в течение 20 минут.

«Вызов бригады скорой медицинской помощи от граждан принимает специалист с медицинским образованием, собирает информацию, задает вопросы, заносит все данные в информационную систему. Исходя из всей этой информации, вызов может быть квалифицирован как экстренный, это значит, что есть непосредственная угроза жизни: инфаркт, инсульт, ДТП, падение с высоты и т.д. В случае, если у больного нет непосредственной угрозы жизни, этот вызов относится к неотложным. Бригада обязательно будет направлена на такой вызов по мере освобождения», - сообщила пресс-секретарь красноярской станции Скорой медицинской помощи Наталья Ковальчук.

Добавим, что на этой неделе Роспотребнадзор объявил в Красноярске эпидемию гриппа и ОРВИ. Критический порог среди школьников и взрослых превышен на 12,7%, напоминает корреспондент Sibnovosti.ru.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Катки в Красноярске открылись после февральского дождя

Катки в Красноярске открылись после февральского дождя

13 Февраля 2020 г.
Лед привели в порядок
Новости Красноярска: Красноярцы до 30 лет смогут пройти курсы инструкторов по туризму

Красноярцы до 30 лет смогут пройти курсы инструкторов по туризму

13 Февраля 2020 г.
Набор открывает Центр путешественников
Новости Красноярска: Работники Ачинского НПЗ возглавили список лучших специалистов неразрушающего контроля Сибири

Работники Ачинского НПЗ возглавили список лучших специалистов неразрушающего контроля Сибири

13 Февраля 2020 г.
Специалист рентгено-гаммаграфирования – довольно редкая профессия
Новости Красноярска: МТС ускорила интернет в нескольких отдаленных населенных пунктах Красноярского края

МТС ускорила интернет в нескольких отдаленных населенных пунктах Красноярского края

13 Февраля 2020 г.
МТС сообщает о завершении работ по запуску сети LTE
Новости Красноярска: В Красноярском крае сильно подешевели таунхаусы

В Красноярском крае сильно подешевели таунхаусы

12 Февраля 2020 г.
Цены не изменились на загородное жилье
Новости Красноярска: В аэропорту Норильска отменили все рейсы

В аэропорту Норильска отменили все рейсы

12 Февраля 2020 г.
В этом виновата метель
Новости компаний
06/02
МегаФон расширил сеть 4G в Красноярском крае
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярские нейрохирурги «зацементировали» позвонок пациента

Красноярские нейрохирурги «зацементировали» позвонок пациента

11 Февраля 2020 г.
Ему сделали операцию на поясничном отделе
Новости Красноярска: Boeing готовится к экстренной посадке в Красноярске

Boeing готовится к экстренной посадке в Красноярске

10 Февраля 2020 г.
Самолет вырабатывает топливо
Новости Красноярска: КРУДОР опубликовал карту размещения комплексов фотовидеофиксации

КРУДОР опубликовал карту размещения комплексов фотовидеофиксации

10 Февраля 2020 г.
На трассах появились предупреждающие знаки о работе комплексов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19