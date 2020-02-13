МТС ускорила интернет в нескольких отдаленных населенных пунктах Красноярского края

МТС сообщает о завершении работ по запуску сети LTE в четырех населенных пунктах в Красноярском крае.

Скоростной мобильный интернет появился в селах Верхний Ингаш и Тины Нижнеингашского района, а также в селе Галанино (Казачинский район) и поселке Первоманск Манского района. Кроме того, мобильный интернет впервые появился у жителей села Сулемка Нижнеингашского района, где его до этого не было. Всего возможностями современных цифровых сервисов МТС теперь смогут пользоваться около пяти тысяч человек. Теперь абоненты МТС, которые живут в селах и поселке, смогут комфортно смотреть видео, общаться в социальных сетях, пользоваться другими популярными онлайн-сервисами, такими как госуслуги, интернет-шоппинг, мобильный банк, покупка билетов на поезд и многое другое.

«Мы продолжаем развивать сеть в отдаленных деревнях и селах края. Так, в прошлом году связь МТС появилась в малочисленных населенных пунктах Канского, Саянского и Абанского районов. Обеспечить качественной связью такой большой по площади регион – непростая задача. Людям важно не только иметь возможность позвонить родным, друзьям, коллегам, но и пользоваться всеми цифровыми возможностями современной связи. Для решения этой задачи важное условие – развитие сети LTE, и мы последовательно работаем в этом направлении уже не один год», – отметил директор филиала МТС в Красноярском крае Александр Колодкин.

Фото: freepik.com

По материалам ПАО «МТС»