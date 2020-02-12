В Красноярском крае сильно подешевели таунхаусы

В Красноярском крае в конце 2019 года заметно упали цены на таунхаусы - этот вид жилья подешевел на 11%. К таким выводам пришли эксперты портала Avito.ru, проанализировав предложения на рынке недвижимости.

Цены на загородные дома в крае остались неизменными, как и в целом по России, уверяют специалисты. В некоторых регионах стоимость коттеджей, напротив, снизилась - это Архангельская область (на 7%), Алтайский край (на 6%) и Омская область (на 5%).

В IV квартале 2019 года Красноярский край занял 9-е место в рейтинге регионов по доступности загородных домов - средняя стоимость за «квадрат» составила 21 тысячу рублей. Это ниже общероссийских показателей (более 23 тысяч рублей).

Отметим, что самые дорогие загородные дома находятся на Камчатке (44,4 тыс. рублей) На втором месте идет Крым (39,7 тыс. рублей), на третьем – Московская область (36 тыс. рублей).