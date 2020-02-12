В аэропорту Норильска отменили все рейсы

Аэропорт Норильска не принимает и не отправляет самолеты из-за непогоды. На севере Красноярского края 12 февраля снова бушует метель. Порывы ветра достигают 13 м/с, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на информационное сообщение воздушной гавани.

Из-за снежного бурана задержаны вылеты в Норильск из Москвы, Новосибирска, Минеральных вод, Красноярска и Хатанги. Отменены рейсы из северной воздушной гавани по нескольким направлениям.

Добавим, что дорогу Норильск – Кайеркан – Алыкель перекрыли для всех видов транспорта, сообщили в ГУ МЧС по краю.

Фото : Аэропорт Норильска