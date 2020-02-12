Улицу Вейнбаума в Красноярске сделают «главной»

В центре Красноярска изменится схема движения на перекрестке ул. Ленина и Вейнбаума. Новые правила вступят в силу 7 марта 2020 года, рассказали в мэрии.

Данный перекресток является регулируемым, однако при отключении светофоров водители теперь будут ездить по-новому.

«На перекрестке установят дорожные знаки «Главная дорога» и «Уступи дорогу». По исторически сложившейся схеме главной дорогой была ул. Ленина. Однако с 7 марта 2020 года при сбоях светофорного регулирования водители, двигающиеся по улице Ленина, должны будут уступать дорогу тем, кто едет по улице Вейнбаума», - рассказали в городской администрации.

При отключении светофоров новая схема позволит разгрузить центр Красноярска.

С 7 марта еще одни участок в городе станет односторонним - это отрезок от пр. Свободный до дома №14.

«Водители используют этот перекресток для совершения разворота. Когда такой маневр пытаются совершить сразу много автомобилей, перекресток перестает быть безопасным. Для снижения количества транспорта, который использует перекресток для разворота, было принято решение перенаправить автомобили», - отметили в мэрии.

Новая схема будет работать в постоянном режиме.