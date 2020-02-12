В Красноярске объявлен аукцион на строительство путепровода через Северное шоссе

В Красноярске объявили тендер на строительство переезда через Северное шоссе в районе микрорайона Солонцы-2. Это будет шестиполосная дорога протяженностью 1 километр. Новая магистраль станет продолжением существующего путепровода по ул. Авиаторов. Таким образом, Солонцы-2 и микрорайон Северный будут соединены напрямую.

На строительство ключевого объекта 2020 года выделено 420 млн рублей. Подрядчик должен установить опоры путепровода, обустроить ливневые канализации и положить асфальт. Работы необходимо выполнить до 1 декабря 2020 года.

Отметим, что проект уже прошел госэкспертизу. Аукцион состоится 16 марта.

Напомним, на ремонт дорог в Красноярске в 2020 году заложили миллиард рублей. Власти планируют завершить строительство магистрали по пр. Молодежный в Солнечном, а также оборудовать виадук через улицу Волочаевскую.