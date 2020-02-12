Центральный район Красноярска ждут преобразования

На 2020 год сформированы основные проекты по реконструкции Центрального района Красноярска. Мэр Сергей Еремин провел встречу с инициативными жителями и определил основные задачи.

Так, городские власти планируют модернизировать общественное пространство вдоль реки Кача - это микрорайон хотят сделать центром притяжения. Подрядчики сделают ремонт пяти дворов Центрального района.

Кроме того, в 2020 году завершится ремонт ул. Марковского. Пешеходов тоже ждут изменения - власти обещают сформировать новую сеть зон для прогулок, в том числе открыть Исторический квартал на Горького.

Как ранее сообщали Sibnovosti.ru, обновление ждет и Театральную площадь - сейчас проходит творческий конкурс на разработку лучшей концепции. При поддержке инвесторов преобразования возможны и в Центральном парке.