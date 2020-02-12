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Центральный район Красноярска ждут преобразования

Главная Общество
Красноярск
11:50 12 Февраля 2020
общество, красноярск, модернизация
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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На 2020 год сформированы основные проекты по реконструкции Центрального района Красноярска. Мэр Сергей Еремин провел встречу с инициативными жителями и определил основные задачи.

Так, городские власти планируют модернизировать общественное пространство вдоль реки Кача - это микрорайон хотят сделать центром притяжения. Подрядчики сделают ремонт пяти дворов Центрального района. 

Кроме того, в 2020 году завершится ремонт ул. Марковского.  Пешеходов тоже ждут изменения - власти обещают сформировать новую сеть зон для прогулок, в том числе открыть Исторический квартал на Горького. 

Как ранее сообщали Sibnovosti.ru, обновление ждет и Театральную площадь - сейчас проходит творческий конкурс на разработку лучшей концепции. При поддержке инвесторов преобразования возможны и в Центральном парке. 

 

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